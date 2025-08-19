GdS – Lo stop di Lukaku sarà almeno di tre/quattro mesi, si valuta dunque la sua esclusione dalle liste fino a gennaio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sull’infortunio di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, Lukaku potrebbe essere escluso dalle liste per la Serie A e la Champions League fino a gennaio a causa del grave problema muscolare riportato contro l’Olympiakos. Riguardo alla situazione è fondamentale riflettere attentamente e rispettare le normative in vigore. La lista dei 25 giocatori, infatti, non può essere trascurata in un periodo così intenso, che include numerosi impegni in Champions League. Solo dopo aver valutato accuratamente le opportunità offerte dal mercato, il Napoli potrà stabilire il da farsi. La soluzione più logica sarebbe la sostituzione di Lukaku nell’elenco dei giocatori disponibili per competizioni nazionali ed europee con un nuovo centravanti da individuare. Tuttavia, le considerazioni di buon senso e le sfide legate al mercato suggeriscono un approccio prudente e una decisione differita. Tutto questo con la consapevolezza, condivisa anche dallo stesso Lukaku, che sarebbe sconveniente occupare un posto con un giocatore non utilizzabile per un periodo così prolungato.