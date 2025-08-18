Repubblica – ” Da domani in vendita i biglietti per Napoli Cagliari, sarà tutto esaurito “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato la possibile data dell’inizio della vendita dei biglietti per la prima partita del Napoli in casa, cioè il 30 agosto contro il Cagliari. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Da domani saranno disponibili pure i tagliandi per il debutto al Maradona contro il Cagliari (sabato 30 alle 20.45) e c’è una sola certezza. Il Maradona sarà tutto esaurito, come capitato nelle ultime dodici partite del campionato appena concluso. L’estate, dunque, starà pure finendo ma il Napoli non teme affatto il cambio di stagione”.