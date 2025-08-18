Il Mattino su Conte e Allegri: “Attenti a quei due”

Il Mattino in edicola oggi in prima pagina analizza i numeri dei due tecnici più vincenti negli ultimi 15 anni in Serie A. Tra Antonio Conte allenatore del Napoli e Max Allegri da quest’anno sulla panchina del Milan, è sfida serrata a suon di primi posti. Il giornale titola rifacendosi ad un ricordo nostalgico, la serie televisiva britannica interpretata dal grande Roger Moore, affiancato da Tony Curtis, “Conte-Allegri, attenti a quei due” e ancora “Campionato, -5 al via. Il tecnico del Napoli vuole, attere il milanista e pareggiare i conti”. Infatti, tra i due tecnici è in vantaggio Allegri, che vanta uno scudetto in più. Il palmares personale recita 6 titoli per il milanista (uno con il Milan e 5 con la Juve) e 5 per l’azzurro (3 alla guida dei bianconeri, 1 con l’inter e, l’anno scorso, il trionfo inaspettato con il Napoli).

Con Inter e Juve ancora attardate sul mercato, la lotta scudetto potrebbe essere proprio tra i due tecnici, con il Napoli fresco di titolo e rinforzato soprattutto nella profondità della rosa, ed il Milan rinnovato e – particolare non trascurabile – non qualificatosi per le coppe e, quindi, maggiormente concentrato sul campionato.