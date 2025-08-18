Cds – ” Napoli, arrivano buone notizie: Buongiorno è pronto al rientro “

Il Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito al recupero di Alessandro Buongiorno, fermo ai box da diversi mesi. Secondo il quotidiano, il difensore è prossimo al rientro. Ecco un estratto dell’articolo:

“La bella notizia di fine ritiro è stata il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. Per lui pochi minuti nel finale contro l’Olympiacos dopo l’intervento chirurgico e il tempo necessario prima di tornare in gruppo. Buongiorno era stato uno dei super colpi all’arrivo di Conte, ma i problemi fisici lo hanno costretto a saltare in totale sedici partite di Serie A. Per il Napoli sarà una sorta di acquisto virtuale da unire ai volti nuovi. Al suo posto continua a brillare Juan Jesus che nelle gerarchie  dell’allenatore resta avanti dopo aver convinto tutti lo scorso anno. Dal mercato però ecco altri rinforzi pronti a mettere in difficoltà Conte.”

