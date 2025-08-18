Buongiorno ormai ristabilito è pronto al rientro

Alessandro Buongiorno strappato l’anno scorso al Torino a suon di milioni è stato il primo grande colpo del Napoli di Conte. Ottimo è stato il suo contributo alla conquista dello scudetto, anche se gli infortuni lo hanno frenato e costretto a saltare ben 16 partite di campionato.

La stagione si è chiusa in piena emergenza con Juan Jesus a fare da tappabuchi. Adesso dopo l’intervento chirurgico ed il periodo di riabilitazione Buongiorno è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Fanno ben sperare i pochi minuti nell’ultima amichevole, giocata contro l’Olimpiakos: nessun affanno ed una buona condizione fisica.

Si tratta di una ottima notizia per il Napoli che si è comunque cautelato con l’acquisto del forte olandese Beukema dal Bologna, che però Conte non vede ancora del tutto pronto, visto che in queste amichevoli precampionato la maglia da titolare è toccata quasi sempre ancora al brasiliano Juan Jesus.

Sabato pomeriggio si gioca contro il Sassuolo, il difensore sarà sicuramente disponibile e chissà se il mister pensi già di assegnargli la maglia da titolare al fianco di Rrhamani. Buongiorno tirato a nuovo è il difensore forte e veloce, implacabile negli anticipi, che abbiamo imparato a conoscere. Buon viatico per l’inizio del prossimo campionato che vedrà tutte le squadre a caccia dei campioni d’Italia.