Atletico Madrid sconfitto dall’Espanyol, esordio negativo per Raspadori

Ieri sera, per la prima giornata della Liga spagnola l’Atletico di Madrid nel neo acquisto Giacomo Raspadori è stato battuto in trasferta dall’Espanyol per 2 -1. Per l’ex calciatore azzurro un esordio non certo felice: Simeone lo ha mandato in campo al minuto 68, con i colchoneros in vantaggio, ma da quel momento l’inerzia della gara è cambiata. Proprio Raspadori su palla inattiva non ha contrastato efficacemente Rubio, che ha potuto pareggiare. Nel finale poi i padroni di casa sono riusciti a raddoppiare e a vincere la gara.

Non è stato quindi il miglior debutto per Raspadori che comunque ha tutte le qualità per imporsi in un campionato tecnico e difficile come quello spagnolo e per convincere il proprio allenatore che dispone di quantità e qualità per il pacchetto avanzato. Il venticinquenne attaccante emiliano ha lasciato da qualche settimana il club azzurro, dopo tre anni nei quali non è mai stato un titolare fisso, ma ha contribuito con prestazioni e gol pesanti alla conquista dei due scudetti. Il suo obiettivo è imporsi definitivamente e giocare molto di più.