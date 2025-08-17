Stasera in campo L’Atletico Madrid, Raspadori va in panchina

Stasera esordio in Liga per l’Atletico Madrid e per l’ex azzurro Giacomo Raspadori. La squadra del cholo Simeone gioca in trasferta contro l’Espanyol. Nella formazione ufficiale dei madrilisti non figura Raspadori, in panchina assieme a Griezmann. Ecco la lista degli uomini a disposizione di Simeone per l’undici iniziale: Oblak, Ruggeri, M.Lorente, Hancko, Le Normand, Gallagher, Jhonny, Almada, Giuliano Alex B., J. Alvarez. In panchina: Musso, Esquivel, Lenglet, Molina, Pubil, Javi Gàlan, Koke, Barrios, Griezmann, Sorloth, Raspadori, Carlos M.