Siviglia sconfitto, Juanlu in chiaroscuro

Il Siviglia dell’obiettivo azzurro Juanlu Sanchez perde nell’esordio in campionato a Bilbao, l’Athletic si impone per 3- 2. Gara compromessa nel primo tempo, chiuso con gli andalusi sotto di due reti. Luci e ombre nella prova del terzino che piace al Napoli: causa il rigore ed è a tratti in difficoltà contro Nico Williams, si riprende nella ripresa servendo l’assist per il gol che accorcia le distanze e avviando con una progressione sulla fascia l’azione del momentaneo pareggio. Cliente scomodo Nico Williams, ala veloce e imprevedibile, sicuramente accreditata per il prossimo futuro di palcoscenici più prestigiosi; interessante però il contributo fornito in fase di costruzione dal terzino del Siviglia.