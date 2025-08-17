Schira: “Accordo tra Napoli e Diouf”: il punto

Andy Diouf, centrocampista del Lens è sempre più vicino ad essere un calciatore del Napoli.

Andy è stato scelto per alternarsi con Zambo Anguissa portando forza fisica e dinamismo al centrocampo azzurro e avrebbe già l’accordo con la squadra del patron De Laurentiis.

A riferirrlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira che sul proprio profilo X ha aggiornato sulla trattativa Diouf: “Andy Diouf ha un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030. Il Napoli sta ora lavorando con il Lens per cercare di raggiungere un accordo”.