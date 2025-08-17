Schira: “Accordo tra Napoli e Diouf”: il punto

Scritto da:
Nicola Penta
-

Andy Diouf, centrocampista del Lens è sempre più vicino ad essere un calciatore del Napoli.

Andy è stato scelto per alternarsi con Zambo Anguissa portando forza fisica e dinamismo al centrocampo azzurro e avrebbe già l’accordo con la squadra del patron De Laurentiis.

A riferirrlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira che sul proprio profilo X ha aggiornato sulla trattativa Diouf: “Andy Diouf ha un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030. Il Napoli sta ora lavorando con il Lens per cercare di raggiungere un accordo”. 

Articolo precedenteRepubblica – Mazzocchi potrebbe lasciare, tre squadre italiane su di lui
Articolo successivoSchira: “E’ fatta per Cheddira all’Udinese, ecco quando farà le visite mediche”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE