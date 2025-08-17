Sabato si gioca Sassuolo-Napoli, stadio sold-out

Cresce l’attesa per il debutto dei Campioni d’Italia del Napoli per la stagione 2025-26. La prima sfida è prevista in anticipo sabato prossimo 23 agosto alle 18:30 contro il Sassuolo, in trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il popolo dei tifosi azzurri freme in attesa, l’entusiasmo è alle stelle. Come riportato dai colleghi di Sassuolonews lo stadio al momento è già praticamente sold-out; infatti, oltre al settore ospiti della tribuna nord che ha visto esaurirsi in un nulla i 4 mila biglietti disponibili, pure gli altri settori sono esauriti anche per la probabile massiccia presenza di tifosi azzurri residenti al nord. Restano pochi tagliandi ancora disponibili per la tribuna sud, la curva destinata ai tifosi di casa. Di sicuro ci sarà quindi il pienone per Sassuolo – Napoli.