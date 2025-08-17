Primo big match in Premier: United Ko con L’Arsenal

Primo big match della Premier League iniziata ieri. Nel pomeriggio all’Old Trafford di Manchester si sono affrontati i padroni di casa guidati dal portoghese Amorin e l’Arsenal di Arteta. La gara è terminata con la vittoria dei londinesi, grazie alla rete segnala dall’italiano Riccardo Calafiori al minuto 13. Primo dispiacere per lo United, ancora alla ricerca di rinforzi. Da segnalare che Hojlund – a cui è interessato il Milan – non è stato convocato, mentre l’altro attaccante in bilico – l’olandese Zirkzee, accostato al Napoli dopo l’infortunio di Lukaku, è rimasto per tutta la gara in panchina.