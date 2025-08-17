Napoli, obiettivo Andy Diouf: scelto come vice Anguissa

Il Napoli lavora sul mercato per rafforzare il centrocampo in vista della Coppa d’Africa, che terrà impegnato Frank Anguissa tra dicembre e gennaio. La dirigenza azzurra è alla ricerca di un giocatore con caratteristiche fisiche e tecniche simili al camerunense, capace di garantire equilibrio e qualità in mediana.

La scelta si è concentrata su Andy Diouf, 23enne del Lens, uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Repubblica lo definisce “il gigante del Lens” e sottolinea come il suo valore di mercato superi i 20 milioni di euro.

Il Napoli, tuttavia, non considera l’investimento un ostacolo, anche perché Diouf rientrerebbe nella categoria Under e non andrebbe a occupare un posto nella lista campionato, permettendo così di mantenere inalterata la rosa a disposizione di Antonio Conte. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per accelerare la trattativa e provare a chiudere l’affare, con Diouf individuato come il profilo ideale per diventare il nuovo alter ego di Anguissa.