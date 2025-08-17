Napoli, Elmas priorità di mercato: il ritorno dipende dall’infortunio di Lukaku

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione di Eljif Elmas, ex centrocampista azzurro e protagonista dello scudetto 2022/23. Il club partenopeo considera il macedone una priorità per rinforzare la rosa di Antonio Conte, ma il suo ritorno dal Lipsia resta al momento in stand-by.
La decisione finale dipenderà dalle condizioni di Romelu Lukaku, alle prese con un risentimento muscolare rimediato nell’ultima amichevole di Castel di Sangro contro l’Olympiacos. Gli esami a cui sarà sottoposto il belga chiariranno i tempi di recupero e determineranno le strategie di mercato del Napoli.
Se Lukaku dovesse restare fermo a lungo, la società potrebbe essere costretta a concentrare le risorse su un nuovo attaccante, congelando momentaneamente l’affare Elmas. Viceversa, in caso di recupero veloce del centravanti, il Napoli punterebbe con decisione al ritorno del macedone per rinforzare il reparto offensivo.