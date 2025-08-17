Meret-Milincovic, per Sky ci sarà il titolare ma la riserva giocherà tanto

Mancano una manciata di giorni all’inizio della nuova stagione e la squadra azzurra – che parte con lo scudetto cucito sulla maglia, si trova in una situazione inedita e abbastanza curiosa. Per la prima volta quest’anno in rosa – su richiesta precisa di Conte, figurano due portieri forti, entrambi in grado di essere titolari. Alex Meret è il portiere dei due campionati vinti, Milinkovic-Savic viene da ottime stagioni con il Torino. Le caratteristiche dei due sono diverse, probabilmente Conte ha voluto il serbo per un approccio migliore – in determinate gare – nello sviluppo dal basso dell’azione. Come detto entrambi possono tranquillamente giocare, e non ci saranno scelte a priori, in base alle competizioni, ma l’idea del mister è quella di presentare il profilo più giusto gara per gara, a seconda dell’occasione.

Ha affrontato il tema Sky con Marco Bucciantini, secondo cui: “Ad un certo punto si sceglie, ci sarà un titolare e la riserva che giocherà molto. A volte lo farà anche quando non ci sarò la necessità. Ma non ci sarà dualismo, è un ruolo che richiede serenità, quella di poter sbagliare una partita senza perdere il posto“.