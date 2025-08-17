La Repubblica-Ore calde per Diouf: il punto

Il Napoli sta spingendo per il centrocampista del Lens Andy Diouf.

Il calciatore francese è stato individuato come sostituto di Zambo Anguissa per le rotazioni stagionali tra campionato e Champions League date le 3 competizioni che affronteranno gli Azzurri.

L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sottolineando come siano ore calde per il centrocampista: “Il gigante del Lens che vale più di 20 milioni di euro. L’investimento non sarebbe un problema e le prossime ore saranno decisive per provare a tagliare il traguardo: Diouf non occuperebbe un posto nella lista per il campionato perché considerato Under e quindi consentirebbe al Napoli di non dover escludere nessuno“.