Juanlu titolare con il Siviglia, già sotto di due reti all’intervallo

La trattativa tra il Napoli ed il Siviglia per il cartellino del terzino destro Juanlu Sanchez è di certo la telenovela del calciomercato azzurro. Ormai da troppo si tratta e le due società non riescono a trovare il bandolo della matassa. Intanto la squadra spagnola vive una crisi economica grave e attualmente ha in organico solo una dozzina di calciatori. Oggi il Siviglia ha esordito in Liga, in trasferta contro l’Athletic Bilbao. Alla fine del primo tempo gli andalusi sono già sotto di due reti. Protagonista in negativo l’obiettivo azzurro Juanlu, che ha causato il rigore per il vantaggio dei padroni di casa: fallo sul lanciato Nico Williams e trasformazione dello stesso giocatore. Sul finire della frazione il raddoppio basco, ad opera di Sannadi.