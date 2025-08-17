Infortunio Lukaku, filtra preoccupazione. Sky: “Si torna sul mercato?”

Più passano le ore, più aumenta la preoccupazione per la definizione dei tempi di recupero del centravanti del Napoli Romelu Lukaku. Questo è il terzo giorno dallo sfortunato trauma che il belga si è procurato da solo calciando verso la porta dell’Olimpiakos. Evidentemente le sensazioni non sono positive, anche se una valutazione più precisa si potrà avere solo dopo gli esami strumentali ai quali verrà sottoposto, presumibilmente domani, il centravanti azzurro. Nessuna valutazione avventata, ma di sicuro in queste ore il tema ha cambiato le strategie di mercato della società. Ne da conferma Sky Sport che con Gianluca Di Marzio affronta la questione: “Non si tratterà di qualcosa di poco conto. Gli azzurri potrebbero pensare di tornare sul mercato per dare a Conte un altro attaccante, dopo le cessioni di Simeone e Raspadori“.