Il Mattino: “Napoli, Lucca si prende l’attacco in attesa di Lukaku”

Nell’edizione odierna, Il Mattino dedica ampio spazio alla situazione in casa Napoli. In taglio alto campeggia il titolo: “Aspettando Big Rom, Lucca si prende l’attacco”. In attesa dell’arrivo di Romelu Lukaku, infatti, Antonio Conte affida la prima linea a Lorenzo Lucca, pronto a conquistare spazio e fiducia.
Un altro box della prima pagina è riservato alla crescita del club fuori dal campo: “DeLa-Napoli, che brand: vale 240 milioni di euro”. Il valore del brand azzurro è cresciuto dell’11% in un solo anno, confermando il Napoli come una delle società italiane con maggiore sviluppo commerciale sotto la gestione De Laurentiis.