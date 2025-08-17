Il Mattino: falso nove Lucca o De Bruyne? Conte ha deciso

L’infortunio di Romelu Lukaku cambia i piani del Napoli in vista dell’esordio in campionato contro il Sassuolo, in programma sabato. Antonio Conte dovrà rinunciare al centravanti belga e affidarsi fin da subito a Lorenzo Lucca, nuovo arrivato dall’Udinese.

Come riportato da Il Mattino, non ci sarà alcun periodo di ambientamento: l’attaccante italiano sarà lanciato subito da titolare al centro dell’attacco azzurro. Una scelta obbligata, visto che al momento non esistono alternative naturali al ruolo di prima punta.

Tra le opzioni tattiche a gara in corso, Conte ha testato anche Kevin De Bruyne come falso nove, una mossa provata negli ultimi minuti dell’amichevole contro l’Olympiacos. L’idea resta sul tavolo, ma per ora il piano principale è chiaro: Lucca sarà il riferimento offensivo del Napoli all’esordio stagionale, in attesa del rientro di Lukaku.