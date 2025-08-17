Esordio per il Milan in Coppa Italia, Leao esce per infortunio

Stasera esordio ufficiale per il nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri. Per il primo turno di Coppa Italia i rossoneri ospitano il Bari. Al momento il risultato è di 2 – 0 per i rossoneri, in gol con Leao al 14′ e Pulisic al 48′. Spavento in campo per l’infortunio di Leao che poco dopo aver segnato ha chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio della gamba destra. Inconveniente tutto da valutare, con il portoghese che comunque è uscito camminando normalmente ed è apparso abbastanza tranquillo. Resta il timore per l’imminente esordio in campionato.