Corriere dello Sport: “Napoli, scatto per Juanlu e Diouf”

Nell’edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al mercato del Napoli. In prima pagina campeggia il titolo: “Napoli: Juanlu più Diouf. Scatto per il terzino del Siviglia e il mediano del Lens”. Due obiettivi concreti per rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della nuova stagione.
In apertura, riflettori sulla Juventus, che guarda al possibile ritorno di Kolo Muani in bianconero: “Kolo di ritorno”. Di spalla spazio all’Inter, impegnata nella lunga trattativa per Lookman: “Inter, altra maratona Lookman”.
In basso, la sezione dedicata al mercato della Roma con un doppio focus: “Roma, good Bailey. Kone: che intrigo”. Non manca l’omaggio a Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana, scomparso ieri: “Addio a Pippo Baudo, maestro di tv”.