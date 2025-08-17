Coppa Italia: Frosinone – Cagliari per decidere chi incontrerà gli azzurri

Si stanno disputando stasera le gare per il primo turno della Coppa Italia 2025-26. A sorpresa il Frosinone ha espugnato il campo del Monza e pertanto dovrà vedersela contro il Cagliari nel secondo turno, in programma nella città laziale il 24 settembre. Sfida che interessa da vicino gli azzurri che, come le altre big, iniziano il torneo dagli ottavi di finale. La vincente tra Frosinone e Cagliari infatti sfiderà il Napoli al Maradona, il prossimo 3 dicembre. Gli azzurri quest’anno non dovranno trascurare nessuna competizione e scendere in campo con la giusta attenzione in ogni gara. La crescita di una società passa anche attraverso la conquista di competizioni considerate minori, ma che fanno esperienza e palmares. Il Napoli deve pensare alla coppa nazionale come ad un obiettivo concreto e fattibile.