CdM – Napoli, ansia Lukaku: oggi gli esami decisivi

Oggi Romelu Lukaku si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema muscolare accusato al quadricipite sinistro nell’amichevole contro l’Olympiacos a Castel di Sangro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, si teme almeno un mese di stop, il che renderebbe difficile la presenza del belga nelle prime due giornate di campionato contro Sassuolo e Cagliari.
Se la diagnosi dovesse rivelarsi più seria, il Napoli potrebbe rivedere alcune strategie di mercato. In particolare, la cessione di Eljif Elmas al Lipsia – già impostata e gradita al giocatore, nonostante il pressing del West Ham – potrebbe essere congelata. Tutto dipenderà dai tempi di recupero di Lukaku: un’assenza prolungata spingerebbe infatti la società a preservare più opzioni a centrocampo e, al tempo stesso, a valutare l’arrivo di un’altra punta da affiancare a Lorenzo Lucca.
Proprio l’ex Udinese è stato una delle note più positive del precampionato, con 4 reti già realizzate sotto la guida di Antonio Conte. Tuttavia, per affrontare al meglio l’avvio di stagione, resta fondamentale avere a disposizione un’alternativa affidabile in attacco.