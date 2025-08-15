Romano: “Il Napoli ha fatto la prima offerta per Andy Diouf”

Come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, il Napoli ha presentato la prima offerta ufficiale al Lens per il centrocampista Andy Diouf. L’offerta del club Partenopeo è di 20 milioni di euro, ma il Lens valuta il centrocampista circa 25 milioni di euro. Ecco le parole di Romano: “Su Andy Diouf possiamo darvi qualche dettaglio in più, anche qualche dettaglio esclusivo, cioè che il Napoli ha fatto un’offerta. Il Napoli ha presentato un’offerta al Lens in queste ore per Andy Diouf, centrocampista che, a mio personale parere, sarebbe un colpo veramente importante del Napoli. Un giocatore di grande fisicità, anche di passo, capacità di entrare nello stretto nell’uno contro uno, anche molto abile. Insomma, un giocatore da Serie A proprio per caratteristiche. Sarebbe un’operazione molto intelligente che il Napoli sta provando a fare per una cifra, da quanto mi risulta, proposta sul tavolo al Lens di poco superiore intorno ai 20 milioni di euro. Il Lens parte dai 23-25 di valutazione per Diouf, quindi la distanza non è moltissima. C’è pero da ricordare che il Lens aveva già ricevuto un’offerta importante dall’Inghilterra per Diouf, un’offerta che si avvicinava ai 20 milioni, ma soprattutto garantiva 18 di quei 20 milioni pagati subito, e quindi i termini di pagamento di questa operazione Diouf saranno importanti, oltre a una percentuale sulla futura rivendita che il Lens vuole nell’operazione. E’ uno dei nodi, per esempio, del discorso Juanlu, nodi che si potranno risolvere, insomma non è niente di insormontabile. Quindi c’è interesse anche dalla Premier League, non è l’unico nome sul taccuino del Napoli, ma intanto il Napoli si è mosso, ha fatto la sua offerta, sta trattando con il Lens, vediamo come evolve questo discorso, ma certamente il discorso Diouf-Napoli è in atto con un’offerta e con un interesse molto concreto“.