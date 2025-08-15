La Repubblica – I quattro giocatori che hanno soddisfatto Conte contro l’Olympiakos

Ieri si è giocata l’ultima amichevole del Napoli prima dell’esordio in campionato in trasferta contro il Sassuolo che si giocherà sabato 23 agosto. Amichevole giocata contro l’Olympiakos, vinta dai Partenopei per 2-1 grazie alle reti di Politano nel primo tempo e di Lucca nella ripresa. Come riportato nell’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, sono quattro i giocatori che hanno soddisfatto l’allenatore Antonio Conte nella partita di ieri: i giocatori in questione sono Rrahmani, Anguissa, Politano e Di Lorenzo. Meno bene, però, i nuovi acquisti e McTominay. Ecco un estratto dell’articolo: “Conte può essere soddisfatto per le certezze che sono le stesse dello scorso campionato: Rrahmani è il leader del reparto arretrato (quando El Kaabi è intervenuto con irruenza su di lui, il tecnico è entrato in campo per riprenderlo duramente), Anguissa giganteggia in mediana, Politano (pure lui in gol) e Di Lorenzo funzionano perfettamente a destra. De Bruyne e McTominay, invece partono contratti ma si sciolgono nella ripresa e mostrano tutto il loro talento soprattutto a campo aperto. I nuovi devono ancora migliorare: Beukema, al momento, è dietro Juan Jesus nelle gerarchie e Lang ha bisogno di tempo, come spiegato proprio dall’allenatore. Lucca probabilmente dovrà accelerare i tempi, così come Vanja Milinkovic-Savic“.