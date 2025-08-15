Il Mattino – Conte concede tre giorni di riposo alla squadra, lunedì riprendono gli allenamenti

Come riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Conte ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, dopo l’ultima amichevole giocata contro l’Olympiakos: gli allenamenti riprenderanno molto probabilmente lunedì, ovvero l’inizio della settimana del ritorno della Serie A con i Campioni d’Italia che esordiscono sabato prossimo in casa del Sassuolo. Intanto, ci sono anche da capire le condizioni di Alessandro Buongiorno che ieri è rientrato in campo dopo l’infortunio e ha giocato i suoi primi minuti stagionali: tuttavia, difficilmente ci sarà per la prima di campionato.