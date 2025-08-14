Tuttosport – Capitolo esterno d’attacco, idea Godts dell’Ajax. Riflessioni in corso

Il Napoli è a caccia di un nuovo esterno d’attacco che sia in grado di completare il reparto. L’ultima idea, stando a quanto raccontato da Tuttosport, porta al giovane Mika Godts dell’Ajax, oltre ai soliti Elmas e Chiesa. Tuttavia, la situazione è in divenire, poiché rimane un solo slot utilizzabile per gli over. Di seguito, ecco quanto riportato.

