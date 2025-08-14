Sportmediaset – Giornata importante per Juanlu, oggi nuovi contatti tra entourage e Siviglia. Lui vuole il Napoli. La situazione

Oggi sono previsti nuovi contatti tra il Siviglia e Juanlu Sanchez. A riportarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportmediaset Orazio Accomando. Sul proprio profilo X, il collega rende noto come questa sia una giornata importante per il futuro del terzino spagnolo, la cui volontà è quella di trasferirsi al Napoli, che vede in lui il vice Giovanni Di Lorenzo. Di seguito, il contenuto del tweet.“Giornata importante per il futuro di Juanlu Sanchez. Oggi previsti nuovi contatti tra l’entourage e il Siviglia. Il giocatore continua a ribadire la volontà di trasferirsi al Napoli. Il Wolverhampton non intende aspettare a lungo e potrebbe tirarsi fuori definitivamente dalla corsa”.

