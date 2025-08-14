Sportitalia – Napoli, passi in avanti per Elmas. Il macedone dà priorità agli azzurri

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha scritto sul proprio sito ufficiale a proposito della situazione per quanto riguarda l’eventuale ritorno di Eljif Elmas al Napoli. Secondo quanto riportato, il macedone avrebbe dato priorità al club azzurro, che spera in un suo arrivo in prestito. Di seguito, ecco quanto raccontatom

“Il Napoli ha mosso altri passi concreti verso Eljif Elmas. Il centrocampista offensivo macedone ha dato priorità al club azzurro per quello che sarebbe un ritorno molto gradito, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori passi per arrivare agli accordi. Fin qui la proprietà Red Bull non ha aperto al prestito, ma il Napoli confida di andare fino in fondo. Oggi Elmas è separato in casa Lipsia, vuole aspettare il Napoli e per questo motivo ha preso tempo con chi (Torino compreso) lo ha cercato”.