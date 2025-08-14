Sky – Napoli, giornata decisiva per Juanlu. Entro stasera il Siviglia darà la risposta definitiva sul via libera al calciatore. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha scritto a proposito della trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Secondo quanto da lui svelato sul proprio sito ufficiale, oggi si deciderà il destino a proposito del via libera per il calciatore. Adesso, si attende la risposta del club andaluso, fermo nella sua richiesta di 20 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo a 17. Nella buona riuscita della trattativa, può influire il sì del giocatore e il pressing dei suoi agenti.

“Continuano anche oggi i contatti tra Napoli e Siviglia per il trasferimento di Juanlu, con entrambe le parti al lavoro per trovare un accordo sull’ultima offerta del club azzurro. La giornata di oggi si preannuncia decisiva: entro sera, il club spagnolo fornirà una risposta definitiva. Agenti e giocatore hanno intensificato il pressing, cercando di accelerare i tempi e convincere il Siviglia a dare l’ok definitivo. L’interesse del Napoli rimane forte e l’offerta presentata dai dirigenti, giudicata competitiva, potrebbe finalmente sbloccare la trattativa. La richiesta iniziale del Siviglia era di 20 milioni di euro, con il club allenato da Antonio Conte che non voleva spingersi oltre i 17. Se l’intesa dovesse arrivare entro le prossime ore, Juanlu potrebbe essere annunciato come nuovo rinforzo del Napoli in tempi brevi”.