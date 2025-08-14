Napoli punta su Fabio Miretti, il centrocampista è ko

Fabio Miretti, giovane centrocampista nel mirino del Napoli, dovrà fermarsi a causa di un problema fisico. Durante l’amichevole tra Juventus e Next Gen, Miretti è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.
Gli esami radiologici presso il J|Medical hanno confermato una lesione di basso grado al muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli sono previsti tra 10-15 giorni per stabilire con precisione i tempi di recupero.
Lo stop rappresenta un ostacolo per il giovane talento, il cui rendimento e disponibilità saranno monitorati attentamente, soprattutto considerando l’interesse del Napoli per la sua valorizzazione nel mercato estivo.