Napoli-Olypmiacos – Le formazioni ufficiali dell’ultima amichevole azzurra a Castel di Sangro

Alle ore 18 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro il Napoli allenato da mister Antonio Conte affronta l’Olympiacos per concludere la preparazione in vista della prima di Serie A. Il mister azzurro decide di schierare il solo Politano al fianco di Lukaku e schiera tutti insieme Lobotka, De Bruyne, McTominay e Anguissa. Le formazioni ufficiali degli azzurri:
Napoli (4-4-2) – Milinkovic Savic; Di Lorenzo; Rrahmani; Jesus; Olivera; Lobotka; De Bruyne; Anguissa; McTominay; Lukaku; Politano
Olympiacos (4-2-3-1) – Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi.