Mario Vilardi al Sorrento: ufficiale il trasferimento dal Napoli

Mario Vilardi saluta il Napoli e si trasferisce ufficialmente al Sorrento. L’attaccante classe 2005, ex Primavera azzurra, approda in Campania dopo undici anni trascorsi nel settore giovanile del club partenopeo.

Il Sorrento Calcio 1945 ha comunicato tramite nota ufficiale: “Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S.C. Napoli 1926 le prestazioni sportive di Mario Vilardi. Vilardi, nato ad Afragola il 15 settembre, è un trequartista cresciuto nel settore giovanile del club azzurro per ben undici anni. Nella passata stagione ha collezionato 14 apparizioni tra Potenza e Crotone dopo i 29 gettoni (con 5 reti) nella Primavera del Napoli 2023/2024″.

Il giovane talento potrà ora mettersi in mostra con la maglia del Sorrento, alla ricerca di continuità e crescita professionale in vista dei prossimi campionati.