Karembeu su De Bruyne: “Una stella assoluta”

Christian Karembeu, ex campione e oggi consulente strategico dell’Olympiacos, ha parlato a Sky Sport prima dell’amichevole contro il Napoli, soffermandosi anche su Kevin De Bruyne:

“Parliamo di una stella. Sarebbe stato bene anche ai miei tempi”.

L’ex centrocampista francese ha raccontato anche del suo colloquio con Antonio Conte: “Abbiamo discusso del nostro periodo quando giocavamo e il calcio era grande, speriamo che possa tornare così”.Sulla Sampdoria, Karembeu ha aggiunto: “Merita di stare in Serie A. Speriamo”.

E sul tecnico azzurro: “È molto contento di essere il mister del Napoli. Ama il gioco, ha una vera passione per il calcio. Non possiamo paragonare il passato con il presente, sono due epoche diverse, ma si sta dando da fare”.

Infine, sul presente dell’Olympiacos: “Siamo qui per prepararci alla Champions, dobbiamo capire cosa cambiare o aggiungere”