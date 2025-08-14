Il Mattino – Napoli, ecco perché tenere Vergara. Il 2003 può essere il jolly della mediana

Nella conferenza stampa di ieri, Antonio Conte ha svelato la sua volontà di tenere il classe 2003 Antonio Vergara in rosa. L’ex Reggiana, prodotto del vivaio partenopeo, potrebbe sì essere girato in prestito, ma potrebbe anche rimanere ed occupare la casella di jolly della mediana. A tal proposito, scrive Il Mattino nella sua edizione odierna quanto segue.

“Perché trattenerlo in rosa? Perché Vergara potrebbe essere il jolly ideale per Conte. In carriera ha sempre giocato sulla trequarti o ai lati dell’attacco. Nell’ultimo campionato con la Reggiana ha mostrato tutta la sua duttilità da trequartista nell’albero di Natale o da esterno nel 4-3-3. Ma in azzurro potrebbe anche arretrare il raggio d’azione fungendo da mezz’ala offensiva, ruolo in cui il Napoli ha il “solo” De Bruyne con quelle caratteristiche. Vergara potrebbe iscriversi alla scuola di Kdb o studiare da Politano. In ogni caso, due maestri eccellenti. Nelle amichevoli estive che lo hanno visto protagonista, il talento di Fratta ha giocato effettivamente così: Conte lo ha utilizzato – soprattutto nelle riprese di Dimaro – in mezzo al campo. Come alternativa ai vari McTominay, Anguissa, De Bruyne appunto”.