Giuffredi: “Zaccagni-Napoli? Tutto vero, ma frenato dal blocco del mercato della Lazio. Su Marianucci…”

Mario Giuffredi, procuratore, ha rilasciato un’intervista a Chiamarsi Bomber. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del futuro di Luca Marianucci, suo assistito approdato al Napoli in questa sessione di mercato, oltre che del link tra i partenopei e Mattia Zaccagni. Di seguito, le sue dichiarazioni a riguardo.

Pensi che Marianucci possa riuscire a ritagliarsi il suo spazio fin da subito nel Napoli di Conte?

“Marianucci rimarrà al Napoli: parliamo di un difensore classe 2004 e per lui è la prima esperienza in un grande club. La squadra di Conte avrà tanti impegni in questa stagione e, come già successo ad Empoli, dove è riuscito a imporsi pur partendo indietro nelle gerarchie, sono convinto che con il lavoro e con le sue qualità riuscirà a ritagliarsi il suo spazio”.

C’è stato un tentativo del Napoli per Zaccagni a inizio mercato?

“Per Zaccagni c’è stato un interesse concreto del Napoli, ma, alla luce del blocco del mercato in casa Lazio, non c’era la possibilità di cedere considerato che non sarebbe stato possibile acquistare un sostituto. Pertanto, i margini per costruire una trattativa non ci sono mai stati”.