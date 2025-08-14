Gazzetta – Napoli, Manna prepara altri tre colpi: ecco di chi si tratta

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli e sugli affari che il ds azzurro Giovanni Manna intende chiudere da qui alla fine del mercato: “Conte ha voluto abbinare spesso una gara all’altra, a distanza di pochissime ore, per dare consistenza atletica a tutto il gruppo e presentarsi poi al campionato rispettando le personalissime tabelle. Tra una sfida e l’altra, tracce di mercato: Giovanni Manna, il direttore sportivo, aspetta di chiudere con il Girona il trasferimento del laterale sinistro, Miguel Gutierrez, che dovrebbe essere definito nel weekend; attende poi risposte dal Siviglia per Juanlu, ma vuol anche intuire se il Lipsia vorrà discutere del prestito di Elmas, l’esterno divenuto il riferimento per questi giorni in cui andrà completato l’organico. Intanto c’è il test odierno con l’Olympiacos dal quale ottenere ulteriori risposte“.