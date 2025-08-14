Eljif Elmas vicino al ritorno al Napoli: affare a un passo

Eljif Elmas è molto vicino a fare ritorno al Napoli. Secondo Sportmediaset, l’affare sarebbe praticamente a un passo dalla conclusione: tra oggi e domani potrebbe ufficializzarsi il ritorno del macedone a Castelvolturno. Dopo aver lasciato il Napoli nel 2024 per il Lipsia e aver giocato la scorsa stagione in Serie A con il Torino, Elmas sarebbe pronto a vestire nuovamente la maglia azzurra, diventando l’esterno offensivo richiesto da Antonio Conte.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019 e ha contribuito in maniera significativa allo scudetto del 2023 con Spalletti, totalizzando 19 gol in 189 presenze. Nel gennaio 2024, desideroso di giocare con continuità, è stato ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro, ma in Germania non ha mai trovato spazio. A gennaio è rientrato in Italia in prestito al Torino, dove ha segnato 4 gol e messo in mostra ottime prestazioni. Non riscattato dai granata, il Napoli ora valuta il suo ritorno per completare l’attacco e rafforzare la rosa.