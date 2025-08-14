Albiol: “Il Napoli è ancora favorito per lo scudetto. Conte? La storia parla per lui”

Raul Albiol, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche del momento degli azzurri, prossimi all’inizio della nuova stagione. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Sta seguendo il Napoli?

«Una squadra molto forte che cresce anno dopo anno. I due scudetti certificano il concetto, non è un caso che oggi tutti vogliano giocare nel Napoli. Credo che sia ancora favorito per lo scudetto, anche se con la Champions sarà tutto più difficile».

Antonio Conte: faccia lei.

«È la sua storia a parlare per lui: bravissimo, fortissimo. Le sue squadre sono piene di energia e aggressività e vincono per questo. È un top. Il Napoli sbaglia raramente con gli allenatori: Spalletti, Rafa, Sarri».

Lo sente ancora, Sarri?

«Qualche volta, ma è difficile perché non ha WhatsApp e ogni volta è un casino. Sento spesso Reina. Mi ha parlato tanto e bene del Como».

A proposito di ragazzini: De Bruyne al Napoli è una gran bella storia.

«Lui è un fuoriclasse vero, l’età non conta. Con tutti i mezzi che ci sono oggi, servono solo il lavoro e la voglia per fare due o tre anni ancora ad alti livelli».