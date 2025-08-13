Vagnati: “Milinkovic-Savic uno dei miei colpi migliori, al Napoli crescerà ancora”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, gli è stato chiesto anche quale sia stato il suo miglior colpo per conto della società granata. In questa, cita anche Vanja Milinkovic-Savic, oggi in forza al Napoli. Di seguito, le sue parole a riguardo.

Il suo colpo migliore al Torino?

«Schuurs, difensore fortissimo e ragazzo straordinario, di una sensibilità unica. È fermo per infortunio da quasi due anni e prego perché ritorni in campo: qualche miglioramento c’è. Poi vorrei citare Milinkovic-Savic, il portiere. Non è stato un mio colpo (lo prese Petrachi, ndr), ma l’ho sempre difeso dalle critiche. Aveva un potenziale enorme, al Napoli crescerà ancora».