Tiribocchi a Mediaset – ” Favorita per lo Scudetto ? Napoli, ma se la giocherà con il Milan “

Simone Tiribocchi, ex giocatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset, dove ha espresso la sua opinione in merito al prossimo campionato di Serie A e su chi sarà favorito per lo Scudetto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli è favorito per lo Scudetto perché sta facendo acquisti importanti e mirati per rinforzare la squadra. Il Napoli di Conte se la giocherà con il Milan di Allegri fino alla fine, un po’ più staccata la Juventus di Tudor, la Roma di Gasperini e poi l’Inter di Chivu”.