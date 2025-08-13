Tacconi: “Scudetto, Napoli in pole. Conte è il valore aggiunto”

Stefano Tacconi, ex portiere, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche della corsa scudetto per quanto riguarda la stagione 2025/26. In questa, l’ex Juventus vede il Napoli partire favorito, anche grazie alla presenza in panchina di Antonio Conte. Di seguito, le sue parole a riguardo.

Chi considera in pole per il titolo?

«Il Napoli, che ha un martello come Conte, ha già fatto un ottimo mercato e vuole comprare ancora, poi il Milan di Allegri e l’Inter che è sempreuna corazzata. La Juventus dovrà dimostrare di essere all’altezza».



Conte è il valore aggiunto degli azzurri?

«Senza dubbio. Mi ricorda Trapattoni, che è sempre stato un gran rompiscatole ma ne ha resuscitati tanti: ci controllava in tutto, bere, mangiare, fumare, dormire, ma otteneva sempre quello che voleva. Antonio è ancora peggio e riparte in prima fila».