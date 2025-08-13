Tacconi: “Conte peggio di Trapattoni. Ecco la mia previsione per la prossima stagione”

L’ex Juventus Stefano Tacconi ha parlato di alcuni temi, tra cui alcuni legati al Napoli, in un’intervista alla Gazzetta Dello Sport.

Di seguito le sue parole: “Chi considero in pole per il titolo in vista della prossima stagione? Il Napoli, senza dubbio. I partenopei hanno un martello come Antonio Conte in panchina. Inoltre ha già fatto un ottimo mercato e vuole comprare ancora, poi il Milan di mister Massimiliano Allegri e l’Inter di Chivu che è sempre una corazzata visto l’organico che ha a disposizione”.

Poi Tacconi ha continuato: “La Juventus di Igor Tudor dovrà invece dimostrare di essere all’altezza. Se penso che Conte sia il valore aggiunto del club azzurro? Senza dubbio. Mi ricorda un allenatore come Giovanni Trapattoni, che è sempre stato un gran rompiscatole ma ne ha resuscitati tanti: ci controllava in tutto, bere, mangiare, fumare, dormire, ma otteneva sempre quello che voleva. Antonio è ancora peggio e riparte in prima fila”.