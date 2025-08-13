Tacchinardi a Mediaset – ” Napoli favorito per lo Scudetto, è una corazzata ! “

Alessio Tacchinardi, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, dove ha espresso la sua opinione in merito alla corsa scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La favorita è il Napoli, ha il migliore allenatore della Serie A, e De Laurentiis ha messo a disposizione di Conte 2 squadre. Il Napoli è una corazzata. Attenzione, però, al mercato dopo ferragosto: se l’Inter dovesse riuscire a prendere Lookman, allora sposterebbe questi equilibri e si avvicinerebbe molto al Napoli. Se Milan e Juve, secondo me gli outsider, non dovessero sbagliare un paio di acquisti, potrebbero dire la loro. La mia griglia è: Napoli, Inter, Juve e Milan”.