Moretto – Juanlu, muro contro muro tra Napoli e Siviglia. Tra oggi e domani nuovi contatti

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di calciomercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra gli argomenti, si è parlato anche di Juanlu Sanchez e di quale sia al momento la situazione della trattativa tra Napoli e Siviglia. Di seguito, ecco quanto ha raccontato. “Juanlu Sanchez, il Napoli è arrivato a 17 milioni. Il Siviglia, dai 17 che aveva richiesto ha alzato a 20+il 20% sulla futura rivendita. Ad oggi la trattativa è in stand-by, ma non è tramontata. Gli azzurri sperano di arrivare allo spagnolo, soprattutto grazie alla volontà del calciatore. Lui ha ribadito che non vuole andare in altre destinazioni, o andrà al Napoli o rimarrà al Siviglia. Al momento sono previsti nuovi contatti tra le parti tra oggi e domani. Entro ferragosto potremo avere una idea definitiva di quale sarà il futuro di Juanlu. Ora siamo al muro contro muro, vedremo se questo crollerà”.