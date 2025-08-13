Gazzetta – Sassuolo-Napoli, il Mapei sarà azzurro! Esauriti in un lampo i biglietti del settore ospiti

Non è terminata la febbre scudetto in casa Napoli. In occasione del debutto stagionale, che sarà al Mapei Stadium contro il Sassuolo, sono andati subito esauriti i tagliandi a disposizione per i supporters azzurri. A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Sassuolo-Napoli, in prevendita, s’è consumata in un lampo, giusto il tempo di cominciarla ed era già finita. Con tanto di comunicato che ha immediatamente tolto speranze a chi ancora ne aveva. «Il Sassuolo comunica che sono esauriti i tagliandi della Tribuna Nord, settore ospiti. Dalle ore 10 di martedì 19 sarà avviata la prevendita di Tribuna Est e Ovest». E il Mapei di Reggio Emilia si tingerà d’azzurro, perché questa è una di quelle sfide in cui l’esodo di massa è garantito, lo raccontano i precedenti con flussi variabili tra gli otto e diecimila tifosi del Napoli, annunciati pure stavolta per il debutto dei campioni d’Italia”.