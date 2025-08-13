Di Canio alla Gazzetta – ” Il Napoli è favorito per lo Scudetto, ecco con chi se lo giocherà “

Paolo di Canio, ex giocatore ora opinionista, è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport dove ha affrontato diversi temi, tra cui il tema Scudetto. L’ex giocatore azzurro e non solo ha le idee chiare: il Napoli parte favorito, ma attenzione alle milanesi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Che campionato mi aspetto? Per il Napoli vale quello che dicevo un tempo per l’Inter: non cambi staff tecnico, ti rinforzi con l’avvallo dell’allenatore che vuole quei giocatori. Gli altri invece cambiano assetto o allenatore: ecco, il Napoli rimane favorito. L’Inter con un nuovo entusiasmo può anche cambiare qualcosa nei principi di gioco, e il Milan senza le coppe e con un Allegri che è pragmatico e baderà alla fase difensiva, li metto insieme in griglia dopo il Napoli. Subito attaccata la Juventus, che si spingerà più avanti se andrà via Vlahovic e arriva Tonali. Atalanta lontana, non solo perché finisce l’era con l’uomo davanti a tutti che era Gasperini, grazie anche a Percassi. Ma è partito chi ha costruito tutto.“