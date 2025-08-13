Conte: “Esterno? Avevamo valutato Ndoye, ma sono spuntate cifre troppo alte. Dobbiamo però essere orgogliosi di una cosa”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro. Tra gli argomenti, gli è stato chiesto a proposito del mercato in entrata, e in particolare di se la società fosse a caccia di un esterno d’attacco o eventuali alternative. Di seguito, la risposta del tecncio.

“Cercate un altro esterno o alternativa? Stiamo valutando vari calciatori, uno era Ndoye del Bologna, a cifre molto alte. Lo rispetto ma sono cifre non da Napoli, ed è andato da un’altra parte. Noi dobbiamo cercare qualcosa che collimi con la nostra strategia, che dev’essere un fatto di orgoglio. Noi dobbiamo essere orgogliosi di far parte di un club che cerca di far quadrare il tutto e ad essere competitivo”.