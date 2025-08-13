Chiariello: “Conte virerà sul 4-1-4-1 in alternativa al 4-3-3. Voto? 8 con Elmas e Juanlu, 9 se…”

Umberto Chiariello, giornalista, ha scritto sul suo profilo X a proposito del mercato del Napoli. Qui, esprime alcune opinioni in merito ai movimenti della società azzurra in questa sessione di mercato. Di seguito, il tweet.

“Con Gutiérrez dal Girona il Napoli sta per completare l’ottavo acquisto: i 2 portieri Vanja MS e Ferrante (che prende il posto di Turi come quarto); i 2 difensori Beukema e Marianucci; il terzino sx Gutiérrez (in attesa dell’omologo dx Juanlu o chi per lui, rigorosamente Under; altrimenti resta Zanoli destinato al Bologna come “formato nel vivaio”); a cc il fuoriclasse KDB; in attacco Lucca al centro e Noa Lang sull’esterno sx. Restano da fare il succitato Juanlu dal Siviglia e probabilmente Elmas come centrocampista-mezzala-esterno tuttofare, ritorno graditissimo ai compagni (ci sono ancora 8 reduci di Spalletti), ai tifosi e probabilmente a Conte. Con Gutiérrez e Elmas si completerebbe la lista dei 17 Over 22 ed il mercato finirebbe così, con Elmas vice McT, KDB, Lang e persino Raspadori. Magari anche vice Starace per fare il caffè. Questa scelta, se si concretizzasse, farebbe capire che Conte virerà decisamente su un 4-1-4-1 in alternativa al consolidato 4-3-3, anzi addirittura preferendolo per schierare tutti appassionatamente insieme i Fab Four, soluzione che mi piace moltissimo. Penso però che Manna e Conte restino vigili sulle opportunità che il mercato inglese soprattutto possa offrire in termini di esodati importanti e possa cogliere last minute qualche grossa occasione lì davanti. Ma a quel punto si imporrebbe un taglio doloroso (Spina?) al momento non preventivato e neanche sussurrato. Se il Napoli dovesse chiudere con Juanlu e Elmas (che non ho mai amato moltissimo ma che può essere utilissimo) oltre a Gutiérrez, io personalmente mi dichiaro sin da ora MOLTO SODDISFATTO e per me il voto al mercato sarebbe: 8 PIENO. Se arrivasse sul filo di lana anche un attaccante tipo Chiesa (che mi stuzzica parecchio pensando alla capacità di Conte di rilanciarlo), il mercato per me sarebbe da 9. Vediamo se faccio un’altra figura di ***** come due anni fa. So’ capa tosta, ci riprovo…”