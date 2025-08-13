CdM – Crescono le chances di permanenza di Vergara al Napoli. Potrebbe essere impiegato in 2 ruoli

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Instagram @antonio_vergara03

Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 prodotto del vivaio del Napoli, sta convincendo Antonio Conte in ritiro. Il calciatore potrebbe rimanere tra le fila dei partenopei in occasione della stagione 2025-26, anche osservando i cambiamenti tattici apportati dal tecnico nel corso di questo ritiro. Ne scrive a proposito l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. “Vergara sta convincendo Conte, crescono le chances per la sua permanenza, nel lavoro tattico c’è un doppio ruolo per lui: mezzala o esterno destro offensivo. Il Napoli sotto quest’aspetto ormai ha due anime: il 4-4-2 con De Bruyne che s’alza al fianco di Lukaku e McTominay che parte da sinistra e il 4-3-3 che valorizza gli esterni offensivi”.

Articolo precedenteGazzetta – Sassuolo-Napoli, il Mapei sarà azzurro! Esauriti in un lampo i biglietti del settore ospiti
Articolo successivoTacconi: “Scudetto, Napoli in pole. Conte è il valore aggiunto”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE